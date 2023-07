Video : l'Airbus A319 version jet privé

L'A319CJ d'Airbus, exploité par Qatar Airways Executive, est la quintessence de l'aviation d'affaires. Avec son design élégant, son intérieur somptueux, ses performances exceptionnelles et son service de classe mondiale, cet avion offre une expérience de vol privé inégalée pour 19 passagers qui pourront voler sur une distance de 6000 kilomètres. Équipé des dernières technologies, cet appareil à des performances techniques et environnementales très intéressantes. Il se présente comme un véritable outil de productivité grâce à sa connectivité et à ses équipements intérieurs. Exposé au Bourget, nous avons eu la chance de le visiter et de vous faire partager l'ambiance de ce magnifique appareil qui répond aux besoins des sociétés ou même à ceux des particuliers qui souhaitent s'offrir une expérience d'exception.