Versatyl : Le drone multi-missions modulaire de l’entreprise française Skydrone Robotics

Skydrone Robotics : constructeur de drones français Au cours de l’édition 2023 du salon du Bourget, dans le hall numéro 4, se situait un stand « survolé » par un drone immobile, emportant avec lui un sac à dos dans un filet. À cet emplacement se trouvait Skydrone Robotics, entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de drones et de stations de commande et communication (C2). Implantée en 2018 en Charente Maritime, elle réunit aujourd’hui une quinzaine d’ingénieurs, chercheurs, pilotes de drones, techniciens et développeurs afin de proposer un produit conçu et fabriqué par ses soins du software au hardware, en passant par l’électronique. Lors d’un entretien avec Damien Chatard responsable du développement commercial de Skydrone Robotics et Antoine Vidaling, président directeur général de l’entreprise, il a été donné à Air & Cosmos d’en apprendre plus sur son produit phare, le drone modulaire Versatyl.

La version "Livraison" du drone Versatyl, permet le transport d'un kit médical destiné, par exemple, à des personnes situées dans des lieux inaccessibles par d'autres moyens sur le moment. © Skydrone Robotics

Versatyl : un drone modulaire français qui répond aux besoins de ses clients Destiné aux marchés professionnels de l’observation, de la science, de la protection, de la sécurité et de la défense, le Versatyl est entièrement conçu et fabriqué dans les locaux de Skydrone Robotics par ses propres équipes. Pour ce faire, l’entreprise s’appuie sur une grande majorité de fournisseurs français que viennent compléter en grande partie des entreprises européennes. Le drone, modulaire et multi-missions, se décline en six versions de référence pouvant emporter une pluralité de charges utiles. A ce sujet, Damien Chatard précise que "l’entière maîtrise de la chaîne de production du drone induit une connaissance profonde de la machine ». Elle permet un travail de fond, réalisé avec le client, pour définir un cahier des charges qui réponde précisément à ses besoins et à l’usage qu’il prévoit d’en faire. Une fois passée cette étape, le drone met un total de quatre mois pour sortir des ateliers de Skydrone Robotics dans sa version finale, prête à l’emploi.

La tablette Q GROUND qui permet à l'opérateur de diriger le drone. © Skydrone Robotics

Déclinaisons et caractéristiques du drone Versatyl Le Versatyl est un drone multirotor qui dispose d’une capacité d’emport de charge utile allant de 1 à 35 kg (variable en fonction des versions). À charge maximale, il est capable de voler entre 12 à 15 min et de parcourir une distance d’environ 5 km aller-retour. Pouvant remplir différentes missions grâce à un simple changement de ses moteurs, le drone se décline donc en six versions : Endurance : 1h de vol avec une charge utile maximale de 2 kg,

Vigie : Un drone filaire, donc alimenté par une station électrique au sol, spécialisé dans l’observation par l’emport d’une boule optronique. Capable d’emporter 10 kg à 100 m de haut ou 7 kg à 200 m de haut, il offre la possibilité de combiner différentes charges utiles à bord.

Laboratoire : destiné à la recherche il est spécialisé dans l’emport libre d’instruments ou de dispositifs de mesures utilisés par le client. Ce sont des missions « vol en sac à dos ».

Livraison : adapté notamment pour transporter du matériel médical d’urgence cette machine fait l’objet d’une attention particulière afin qu'elle puisse faire face à des conditions de vol sensibles.

Flying Mule : environ 5 km aller-retour de portée et 12 min de vol avec une charge utile maximale de 35 kg transportée dans un filet lui-même relié au drone par un crochet électrique.

Impact : Il est équipé d’une sphère en matériaux composites qui entoure le drone et d’une Lentille de Luneberg qui augmente de manière significative sa Surface Equivalente Radar (SER). Dans un cadre militaire, cette configuration permet d’effectuer des missions d’entrainement et de qualifications de systèmes de missiles sol-air. Le drone possède une structure durcie et résistante aux projections d’eau et de poussière, un système de protection de ses communications et liaisons ainsi qu’un système de programmation de vol. Malgré sa taille, il est capable de voler sous pluie fine avec des vents d’une vitesse d’environ 30 km/h.

Version "Flying Mule" du Versatyl © Skydrone Robotics
Présentation des différentes versions du Versatyl © Skydrone Robotics