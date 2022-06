Vers une prochaine commande de six H145M pour Chypre

Des Mi-35P à bout de souffle

Depuis le début des années 2000, l'Armée de l'air chypriote détient 11 hélicoptères de combat Mi-35P. Il s'agit de la version d'export du Mi-24P :

double canon GSh-30K de 30 mm monté sur le côté tribord (droit) de l'hélicoptère et un système de visée Radugah-Sh est ajouté à l'hélicoptère

emport de 750 obus de 30 mm

brouilleur infrarouge L-166V1AE

particularité pour les Mi-35P chypriote, les ailettes sont moins longues que sur le modèle standard (en tout, 4 points d'emports)

La Force aérienne chypriote possédait en tout 12 hélicoptères de ce type mais en juillet 2006, un appareil est perdu lors d'un vol d'entrainement, réduisant la flotte à 11 hélicoptères. Ils sont tous mis à la retraite à la fin de l'année 2021 et doivent être vendus à la Serbie. Chypre aurait dû débourser un montant de 100 millions d'euros afin de les remettre en état de vol, alors que pour 40 millions d'euros supplémentaires, six H145M bien plus modernes vont être commandés. A l'inverse, la Serbie ayant de bonnes relations avec la Russie, elle ne devra pas avoir trop de mal à signer un contrat de remise à niveau, surtout qu'elle n'a pas appliqué de sanctions envers ce pays suite à la guerre en Ukraine.

Des H145M tout neuf