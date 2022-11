US Neavy déclare la capacité opérationnelle initiale du HAAWC de Boeing

Le Boeing P-8A Poseidon de déployer des torpilles MK 54

La HAAWC tout temps permet au Boeing P-8A Poseidon de déployer des torpilles MK 54 à partir d'une altitude proche ou inférieure à son altitude de croisière. "Le jalon de la capacité opérationnelle initiale marque la préparation du HAAWC pour l'introduction en flotte pour la Marine et ses partenaires internationaux", a déclaré Dewayne Donley, responsable du programme. "Nous sommes enthousiastes à l'idée d'offrir une plus grande flexibilité et une plus grande capacité grâce à des lancements à plus haute altitude et à partir de plus grandes distances qu'auparavant."

Cette étape fait suite à l'attribution d'un contrat de production à plein régime pour le système à Boeing en août, à l'entraînement des escadrons et à la réception d'unités de production initiale à faible taux. Le HAAWC consiste en un kit modulaire d'accessoires de lancement aérien, ou ALA, qui se fixe sur une torpille MK 54, la transformant en une arme de vol plané guidée avec précision.

"Il s'agit d'une réalisation majeure pour notre équipe dans l'atteinte de notre objectif d'établir un nouveau palier dans la guerre anti-sous-marine", a déclaré Bob Ciesla, vice-président de Boeing Weapons. "Nous sommes impatients de continuer à travailler aux côtés de la Marine en vue du déploiement complet et de la capacité opérationnelle du système." Des mises en service supplémentaires d'unités HAAWC sont prévues jusqu'en 2024, avec la possibilité de poursuivre la production jusqu'en 2030 dans le cadre du contrat actuel.

L'avion P-8A: un avion multi-tâche

L'avion P-8A à long rayon d'action pour la lutte anti-sous-marine, la lutte anti-surface, le renseignement, la surveillance et la reconnaissance a accumulé à ce jour plus de 450 000 heures de vol sans incident en soutien à des opérations de grande envergure, maritimes et littorales, et effectue des missions humanitaires et de recherche et sauvetage dans le monde entier. En tant que leader mondial de l'aérospatiale, Boeing développe, fabrique et entretient des avions commerciaux, des produits de défense et des systèmes spatiaux pour des clients dans plus de 150 pays. En tant que premier exportateur américain, l'entreprise s'appuie sur les talents d'une base de fournisseurs internationaux pour favoriser les opportunités économiques, le développement durable et l'impact communautaire. L'équipe diversifiée de Boeing s'engage à innover pour l'avenir, à diriger avec durabilité et à cultiver une culture basée sur les valeurs fondamentales de l'entreprise que sont la sécurité, la qualité et l'intégrité.