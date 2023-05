United Airlines va tripler l'utilisation du carburant SAF en 2023

United Airlines étend l'utilisation de son carburant SAF à Londres

La compagnie aérienne américaine United Airlines prévoit de commencer à utiliser un mélange de carburant aviation durable (SAF) au départ de l'aéroport international de San Francisco et a l'intention d'étendre son utilisation à l'aéroport de Londres Heathrow plus tard dans l'année.

Grâce à ces nouvelles mesures, la compagnie aérienne pourrait utiliser environ 38 millions de litres de carburant aviation durable en 2023, soit près de trois fois plus qu'en 2022 et presque dix fois plus qu'en 2019.

United Airlines utilise du carburant SAF de Neste

En avril 2023, United Airlines a commencé à recevoir des livraisons de SAF pour les vols au départ de l'aéroport de San Francisco, et prévoit d'en utiliser davantage à l'aéroport de Los Angeles, Schiphol à Amsterdam, et à Londres Heathrow plus tard dans l'année, où United participera pour la première fois au programme d'incitation SAF de l'aéroport. United utilise le carburant aviation durable Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ à San Francisco et Amsterdam, qui réduit les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 80% par rapport au carburant conventionnel.

Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ : un carburant renouvelable à 80%

Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ est produit à partir de matières premières de déchets et de résidus provenant de sources durables et 100 % renouvelables, notamment des huiles de cuisson usagées et des déchets de graisse animale. L'utilisation du Neste MY Sustainable Aviation Fuel permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 80 % au cours du cycle de vie du carburant, par rapport à l'utilisation de carburéacteur conventionnel.