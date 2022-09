United Airlines : Le premier 737 MAX 10 est aperçu à Seattle

De fortes demandes de 737 MAX 10

Boeing a actuellement un carnet de commandes de plus de 700 appareils 737 MAX 10 répartis entre plus de 15 compagnies aériennes différentes, dont United Airlines, avec plus de 200 unités commandées. United Airlines est la compagnie qui détient le plus grand nombre de Boeing 737 MAX aux États-Unis, et elle est prête à accueillir la plus grande version du 737 MAX. Son premier appareil a été aperçu à Seattle dans sa livrée blanche et bleue. Toutefois, compte tenu de l'incertitude qui entoure actuellement la certification du 737 MAX 10, il semble que United Airlines pourrait ne pas recevoir l'appareil de sitôt.

Fin 2020, une nouvelle loi sur la réforme de la sécurité et de la certification des aéronefs est rentrée en vigueur. Boeing a réussi à négocier un délai de 2 ans supplémentaires pour l’application de la loi, le constructeur américain souhaiterait que la FAA (Federal Aviation Administration) donne son accord pour ses variantes MAX 7 et MAX 10 avant la fin de cette année.

United Airlines dépendant du 737 MAX 10

Sans le Boeing 737 MAX 10, les compagnies aériennes clientes comme United Airlines n'ont peut-être pas beaucoup de choix, mais il semble que le Congrès n'en ait pas non plus. Le constructeur rival Airbus a conclu des accords solides avec les trois principales compagnies aériennes chinoises, et l'industrie aéronautique mondiale ne peut se permettre qu'un seul fournisseur d'avions soit trop dominant. Boeing sera encore plus perdant si le MAX 10 n'est pas certifié le plus tôt possible, et il pourrait également être confronté à des problèmes de certification à l'étranger. Pour l'instant, le sort du MAX 10 reste très incertain, et personne ne sait quelle direction il pourrait prendre.