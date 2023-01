United Airlines : défaillance de navigation sur un Boeing 767-300ER

Problème de navigation sur le vol UA23 de United Airlines

Le vendredi 6 janvier 2023, un vol United Airlines avec le numéro de vol UA23, exploité par un Boeing 767-300ER, a connu des problèmes de navigation peu de temps après avoir décollé de l'aéroport de Newark Liberty International Airport, à destination de l'aéroport de Londres Heathrow.

Le vol était à environ 5000m d'altitude lorsque l'équipage a signalé une perte de capacités de navigation. Pour assurer la sécurité des passagers , l'équipage a été contraint de déclarer une situation d'urgence, de larguer du carburant et de retourner à l'aéroport d'origine, où il a atterri en toute sécurité.

Détail du vol UA23

Le vol UA 940, opéré par un Boeing 767-300ER de United Airlines, a décollé de l'aéroport de Newark Liberty en direction de Londres Heathrow à 22h22. Selon Aviation Herald, l'avion a obtenu l'autorisation de monter à 17 000 pieds pour se diriger vers le point de cheminement appelé MERIT lors du décollage. L'équipage a indiqué qu'il ne disposait pas de moyens de navigation en demandant un cap vers ce point de cheminement. Le Boeing 767-300 ER a effectué deux cercles au-dessus de la région de Bedford, dans l'État de New York, à cheval sur la frontière entre les États de New York et du Connecticut.

Malheureusement, l'équipage ne parvenant pas à résoudre le problème de navigation, l'urgence a été déclarée. Le Boeing 767 a alors largué du carburant et est retourné à Newark, effectuant une approche ILS et atterrissant en toute sécurité sur la piste 22L, environ 50 minutes après le décollage.