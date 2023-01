Un passager tente de retirer le couvercle de la sortie de secours en plein vol

Tentative d'ouverture de sortie de secours sur un Airbus A321neo IndiGo

Le 24 janvier 2023, un vol IndiGo entre Nagpur et Mumbai a connu une frayeur en en plein vol lorsqu'un passager a tenté de retirer le couvercle de la sortie de secours en vol. L'avion utilisé pour ce vol, un Airbus A321neo, a décollé de Nagpur à 11h14 pour un vol d'une durée d'un peu plus d'une heure. Heureusement, l'avion a atterri sans aucun incident, et tous les passagers sont sains et sauf. IndiGo a publié une déclaration, qui dit, "Un FIR a été déposé contre le passager pour avoir manipulé sans autorisation la sortie de secours alors que l'avion était en train de se poser."

... Deuxième incident de ce type en 2 mois

Deux incidents impliquant des passagers qui manipulent la porte de secours d'un avion IndiGo en deux mois. Le premier incident s'est produit en décembre 2022 lorsque le député Tejasvi Surya a accidentellement ouvert la porte de secours d'un avion ATR d'IndiGo à Chennai. L'avion se préparait pour un vol à destination de Tiruchirapalli, mais a été retardé d'environ deux heures pour vérifications de pressurisation. Selon les rapports, Tejasvi Surya a présenté ses excuses pour l'incident et a également informé l'équipage de la situation.