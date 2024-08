Un nouveau drone d'attaque russe identifié en Ukraine, le Gerbera

Ce drone semble être conçu pour être particulièrement low cost et facile à produire via un assemblage artisanal, avec un particulier un fuselage en plastique et mousse, mais également des composants électroniques grand public. Son envergure est de 2m (contre 2,5m pour le Shaheed-136) avec une propulsion via une hélice située à l'arrière de la queue de l'appareil. Il disposerait d'une caméra pour offrir un retour vidéo aux opérateurs jusqu'à quelques dizaines de kilomètres, mais serait nécessairement pré-programmé pour des missions à plus longue distance. La seule vidéo partagée par la Russie montre un décollage depuis une rampe de lancement (vidéo ci-dessous).

Ce que l'on sait des capacités du Gerbera

Selon Serhii Flesh, un militaire ukrainien actif sur Telegram, le Gerbera se distingue par sa polyvalence. Contrairement au drone Shaheed / Geran, ce modèle pourrait aussi être utilisé pour saturer et distraire les systèmes de défense aérienne ukrainiens, en agissant comme leurre et en prenant part à des attaques plus larges. Il souligne également que ces drones sont susceptibles de mener des missions préprogrammées de manière autonome engageant plusieurs drones en même temps, sans que l'on puisse qualifier cette méthode d'attaque en essaim puisque les drones ne communiquent pas les uns avec les autres.