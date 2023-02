Un nouveau drone britannique secret pour répondre aux besoins urgents de l’Ukraine ?

L’entreprise QinetiQ révèle les détails d’un programme de développement britannique secret

L’entreprise d'armement et de recherche militaire britannique QinetiQ a dévoilé les détails d’un programme de recherche secret commandé par le Royaume-Uni au Futur Capability Group (FCG). Ce groupe, qui fait partie de la branche « Équipement et soutien de défense » (DE&S) du ministère de la Défense (MoD), s'est vu confier la mission à très court terme de développer et tester en vol plusieurs drones «complexes».

Ce programme avait aussi pour objectif d’émettre des recommandations au sujet d’un système d'aéronefs sans pilote (UAS) pouvant être rapidement déployés par l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Il participe à un projet plus large nommé KINDRED qui a pour ambition d’identifier des équipements pouvant être mis en service dans un délai de quatre mois. Le FCG à reçu la direction du volet UAS pour son habitude dans l’expérimentation de nouvelles technologies. Il n’y cependant pas d’informations sur l’UAS choisi pour être fourni aux forces ukrainiennes.

L’apparition d’un nouveau drone, potentiellement imprimé en 3D ?

Dans la déclaration de QinetiQ, recruté pour le projet de la FCG, une photo sans légende montre un drone de petite taille avec une aile Delta et une dérive verticale. Selon les observations du magazine "The War Zone" il serait apparemment alimentée par une paire de micro-turbine moteurs et pourrait correspondre au drone « suicide » à aile delta imprimé en 3D évoqué par l’entreprise britannique.

L'impression 3D est actuellement à l'étude au sein de l'armée britannique car elle permet une livraison et une production accélérée du matériel militaire. Les équipements pourraient être produits quand le besoin s'en ressentirait et non en prévision d'un potentiel emploi. Aucune confirmation officielle et très peu d'éléments au sujet de ce drone ne sont disponibles. La déclaration de QinetiQ apparaît néanmoins dans un contexte d'intensification des offensives russes et à quelques mois des offensives et contre-offensives de printemps en Ukraine dont parlent de nombreux spécialistes.