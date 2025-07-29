Un nouveau cap pour Air & Cosmos

Chers lecteurs, chers abonnés,

Depuis plus de 60 ans, Air & Cosmos est une source de référence pour les trois secteurs de l’aéronautique, de l’espace et de la défense.

Une nouvelle page s’ouvre : le 12 juin dernier, votre titre a rejoint le groupe CMA-Media, filiale du groupe CMA CGM présidé par Rodolphe Saadé.

Ce rapprochement marque bien plus qu’un changement d’actionnaire. Il s’agit de prendre un cap stratégique.

Désormais dans le sillage d’un pôle d’information économique fort – aux côtés de La Tribune et de BFM Business – notre rédaction porte une ambition claire : bâtir un leader européen de l’information aéronautique, aérospatiale et défense, en conjuguant exigence journalistique, vision prospective et informations exclusives.

Nos équipes sont déjà à l’œuvre pour vous proposer dès la rentrée de nouveaux formats, une nouvelle dynamique au service des professionnels de ces trois secteurs en transformation accélérée, pour lesquels les enjeux de souveraineté européenne sont plus que jamais décisifs.

En attendant, nos rédactions se sont mobilisées pour vous offrir ce numéro d’été, dédié à des sujets grand format où, comme chaque année, les photos sont privilégiées.

Nous sommes fiers de ce nouveau départ, impatients de partager les prochaines étapes avec vous.

En attendant, très bel été à tous — et cap sur la rentrée !