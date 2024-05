UN MORT DANS DES TURBULENCES: comment est-ce possible ?

Le vol SQ321 entre Londres et Singapour opéré par Singapore Airlines sur un Boeing 777 a subi des turbulences sévères le 21/05/2024, provoquant des dizaines de blessés à bord ainsi qu'un décès, provoquant le déroutement rapide de l'avion vers l'aéroport de Bangkok. Comment un tel accident est-il possible, et faut-il craindre les turbulences ?