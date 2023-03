Un Il-76MD-90A détruit lors d'un test de pression

Un accident

Ce 2 mars, l'entreprise russe United Aircraft Corporation a annoncé qu'un accident s'était produit sur l'un de ses nouveaux avions de transport stratégiques Il-76MD-90A. L'avion en question se trouvait dans un hangar de l'usine Aviastar d'Ulyanovsk quand l'incident s'est produit. Il passait alors un test de pression de la cabine mais, pour une raison encore inexpliquée, l'appareil s'est dépressurisé (certaines sources parlent même d'une explosion). L'agence de presse russe RIA précise sur son Telegram que le fuselage est détruit, qu'une personne est décédée et que cinq autres sont blessées.

Avant de voler, chaque avion sortant des chaines d'assemblage passe une batterie de tests, en ce compris une mise sous pression de la cabine. Elle permet de confirmer ou non si cette dernière est bien pressurisée, permettant ainsi le vol à haute altitude.

Un avion tout neuf

L'Il-76MD-90A représente la version la plus aboutie de l'Il-76 (Candid). Cette version est produite au sein de l'usine d'Aviastar d'Ulyanovsk :

nouveau processus de construction des ailes,

une capacité d'emport qui passe de 48 tonnes (Il-76MD) à 60 tonnes, 125 parachutistes équipés, 145 militaires sur sièges ou encore 225 militaires sur une configuration à double pont,

quatre réacteurs PS-90A-76,

un glass cockpit,

une suite d'autoprotection avec des capteurs d'alertes, un capteur infrarouge actif et des lance-leurres.

Le premier appareil est sorti de l'usine en décembre 2011 et décolla pour la première fois le 22 septembre 2012. Il est réceptionné par les Forces aériennes russes en septembre 2021. Les deuxième et troisième appareils à sortir de l'usine ont été transférés au sein des usines Beriev afin d'être transformés en avion de guet aérien avancé et de commandement A-100, la variante améliorée du A-50 Mainstay. Ce programme semble toutefois mis en pause par les autorités russes. Une autre version est également développée : l'avion de ravitaillement en vol Il-78M-90A, l'amélioration de l'Il-78 (Midas), qui se basait alors sur les précédentes versions du Candid.