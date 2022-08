Un héritier pour le Concorde ?

Start-up américaine Boom Supersonic

La start-up américaine Boom Supersonic a présenté au salon aéronautique de Farnborough au Royaume-Uni, le design définitif de leur grand projet. Un jet supersonique qui permettrait de relier New York à Londres en seulement 3h30.

Après une cinquantaine de design différent et 5 passages en soufflerie, le jet sera finalement composé de 4 moteurs au lieu de 3, logés sous des ailes delta qui seront brisées pour de meilleures performances.

Boom Supersonic espère effectuer son premier vol d’essai en 2026 pour de premiers vols commerciaux en 2029. La présidente de la start-up, Kathy Savitt a présenté le projet avec 3 mots clés : vitesse, sécurité et renouvelable. En effet, Boom Supersonic veut un avion 100% bio carburant, zéro gaz à effet de serre.

Un carnet de commande déjà rempli

Avec une capacité de 80 passagers et une vitesse croisière à Mach 1.7 (plus de 2000 km/h), American Airlines a déjà annoncé son souhait d’acquérir 20 appareils dès sa mise en service, et mis une option sur 40 autres. La compagnie United Airlines a également annoncé qu’ils souhaiteraient en acquérir 15 et mis une option sur 35 supplémentaires.