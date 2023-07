Un énorme hélicoptère de transport Mi-26 russe perd sa queue lors d'une collision

Cet hélicoptère était utilisé par le FSB mais aucun chiffre du parc d'hélicoptères du FSB n'est disponible. Il est estimé qu'en 2022, entre 30 et 40 de ces hélicoptères étaient encore en service au sein des Forces armées russes.

Ainsi, les pales du rotor principal ont coupé le lampadaire en deux. Première conséquence, les pales du rotor se sont brisées à l'impact ou se sont détachées peu après l'impact, détruisant au passage le rotor anticouple et la dérive, tous deux situés au bout de la poutre de queue de l'hélicoptère. À la fin de la vidéo, la partie haute du lampadaire, coupée de son socle, tombe directement sur l’hélicoptère. Les photos (tweet ci-dessous) confirment qu’il n’y a pas eu un départ d’incendie. Il est fort probable que ce Mi-26 ne revolera plus, hormis une phase de réparation intense (nouveau rotor, nouvelle queue mais aussi toute la transmission située dans la poutre de queue,… et à voir si des fissures n’ont pas été créées par la chute du lampadaire).

Le 27 juillet, des images et vidéos publiées sur les réseaux sociaux permettent de confirmer qu'un Mi-26 russe a été sérieusement endommagé en Russie. Cet hélicoptère de transport lourd (immatriculé RF-06053) venait d'atterrir sur l'aéroport de Yakoutsk (république de Sakha, Russie) et était en train de se diriger vers son aire de parking. Cependant, le pilote a dirigé l'hélicoptère trop proche des lampadaires, utilisés pour éclairer la zone durant la nuit.

Mi-26 Halo

Il s'agit d'un hélicoptère produit et développé par Mil durant la guerre froide. Le prototype effectue son premier vol le 14 décembre 1977 et la production en série commence trois années plus tard. Dans le cadre d'une mission standard, un Mi-26 peut transporter jusqu'à 20 tonnes de cargo en soute : deux blindés légers (BMD, BRDM-2,...) ou un blindé de combat d'infanterie BMP, BTR ou encore MT-LB. La dernière variante, le Mi-26M, remotorisée avec deux Progress D-127 dispose d'une capacité d'emport de 24,9 tonnes. En termes de passagers, il peut transporter jusqu'à 90 militaires équipés ou être transformé en ambulance volante avec 60 lits. A noter qu'en 1982, un Mi-26 a pulvérisé le record du monde de masse transportée par un hélicoptère, avec près de 56,77 tonnes en soute.

À titre de comparaison, l’actuel hélicoptère de transport lourd américain CH-53K King Stallion dispose d’une capacité d’emport de 14 tonnes. Et pour information, durant la fin de la guerre froide, les avions de transport tactique C-160 Transall et C-130H Hercules pouvaient respectivement emporter jusqu’à 16 et 16,59 tonnes.

Le Halo existe en plus de 10 versions, dont notamment ;