Un EA-18G de la Marine Américaine a détruit un hélicoptère Mi-24 houthi

Depuis plusieurs années, le Yémen est plongé dans un conflit dévastateur opposant les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, au gouvernement yéménite reconnu internationalement, appuyé par une coalition dirigée par l'Arabie saoudite. Depuis le 19 novembre 2023 et la prise du navire “Galaxy Leader”, les tensions se sont intensifiées avec les Houthis multipliant les attaques contre des navires dans la mer Rouge ou contre Israël, au prétexte d'un soutien au Hamas. Ces attaques exacerbent les tensions régionales en perturbant le commerce maritime dans cette voie navigable stratégique, les Houthis cherchant à exercer une pression économique et politique devant toucher Tel Aviv et ses supposés soutiens, même si les principales victimes de ces tensions sont les pays arabes, à commencer par l’Egypte ou l’Arabie Saoudite.

La neutralisation du Mi-24 Hind Dans le cadre de la réponse à ces attaques, une coalition internationale, comprenant des navires de guerre de plus de 20 pays, principalement des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de certains pays de l’Union Européenne à travers la mission “Aspides” ont été déployée pour sécuriser le commerce maritime. Des frappes au sol sont également menées pour neutraliser les menaces à leur source. Dans ce contexte, une photographie publiée le 15 mai a révélé un marquage inhabituel sur un EA-18G Growler déployé à bord du porte-avions Dwight D. Eisenhower. Ce marquage représentait la silhouette d'un hélicoptère Mi-24 Hind, suggérant que l'appareil houthis avait été abattu par le Growler. Cette hypothèse a été confirmée peu après par un responsable de la Marine américaine, qui a indiqué qu'un EA-18G avait utilisé un missile AGM-88E Advanced Anti-Radiation Guided Missile (AARGM) pour détruire un Mi-24/35 Hind. Cette opération, menée dans le cadre des frappes de défense pré-planifiées contre des cibles contrôlées par les Houthis au Yémen, faisait partie d'un effort conjoint visant à neutraliser 60 cibles réparties sur 16 sites, incluant des sites de missiles anti-navires, des installations de stockage et des centres de commandement et de contrôle.

L'EA-18 a été "décoré" d'un Mi-24, signe d'un succès au combat

Le EA-18G Growler La destruction de l’hélicoptère appartenant aux forces Houthis a été attribuée à un EA-18G Growler. Ce dernier est un avion de guerre électronique, dérivé du chasseur F/A-18F Super Hornet. Conçu pour des missions de suppression des défenses aériennes ennemies (SEAD), il est équipé d'une suite de guerre électronique avancée capable de détecter et brouiller les radars et systèmes communications adverses. L’appareil joue un rôle crucial dans les opérations modernes en perturbant les systèmes de défense aérienne ennemis ou en détectant des cibles utilisant leur propre radar, permettant aux autres avions de mener leurs missions en toute sécurité ou même de cibler les radars ennemis.

L'EA-18 Growler est une variante du F-18 spécialisée en guerre électronique

Le missile AGM-88E AARGM L’armement utilisé pour cette mission semble être le missile AGM-88E AARGM, une évolution directe du AGM-88 High-Speed Anti-Radiation Missile (HARM). Ce dernier est conçu principalement pour la destruction des défenses aériennes ennemies. Il peut atteindre des cibles situées à plus de 80 miles (environ 130 km) et atteindre des vitesses dépassant deux fois la vitesse du son. Introduit en service en 2011, l'AARGM se distingue par sa capacité à frapper avec précision des radars ennemis, même s'ils cessent d'émettre des radiations. En effet, cette précision est rendue possible par l'ajout d'un radar à ondes millimétriques actif, permettant au missile de poursuivre sa cible même si cette dernière se déplace. Ainsi, dans l'incident impliquant le Mi-24 Hind, le Growler a utilisé l'AARGM en mode attaque air-sol, visant l'hélicoptère alors qu'il était à terre. Le missile a utilisé ses capacités de guidage GPS/INS pour atteindre sa cible avec une grande précision, démontrant ainsi la polyvalence de l'AARGM en tant qu'arme de frappe rapide contre des cibles non émettrices.

Le missile AGM-88 HARM a été mis en serice en 1985. Sa dernière version aurait une portée de 300km.

Les marques de victoire Pour ce qui est de la confirmation visuelle de la réussite de cette mission, seul le marquage sur le EA-18 G permet d’indiquer que la mission est une réussite (en plus de la confirmation de plusieurs officiels américains). Effectivement, les marquages de victoire sur les avions militaires sont une tradition ancienne, symbolisant les destructions d'équipements ennemis par l'appareil. Ces marquages servent non seulement à honorer les exploits des pilotes et des équipages, mais aussi à renforcer le moral des troupes. Dans le cas du EA-18G Growler, le marquage représentant le Mi-24 Hind abattu a été ajouté à l'avant de l'appareil, confirmant visuellement l'engagement réussi. Pour illustrer la signification de ces marquages, on peut évoquer le cas récent d'un Rafale français qui a arboré une marque similaire après avoir abattu un drone iranien lors d'une attaque de grande envergure contre Israël dans la nuit du 13 au 14 avril 2024. Ce marquage, représentant un drone, symbolisait la neutralisation d'une menace aérienne par le Rafale, mettant en évidence la précision et l'efficacité de l'intervention.

Exemple de marquage d'un avion après la destruction réussie de cibles
Un Rafale portant la marque d'un Shaheed juste à l'arrière du cône radar