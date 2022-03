Un boost de 1 milliard de dollars américains pour le Dôme de Fer

La confirmation du soutien américain à Israël

Le 23 septembre 2021, la Chambre des Représentants votait presque à l'unanimité (420 pour et 9 contre) le financement du système de défense aérien Dôme de Fer. Ce vote bipartisan s'explique par l'importance d'Israël dans la stratégie américaine au Proche et Moyen Orient. La valeur d'Israël pour les Américains se résume d'ailleurs par la citation du Secrétaire d’État Alexander : "Israël est le plus grand porte-avion américain au monde, qui ne peut pas être coulé, ne transporte même pas un soldat américain et est situé dans une région critique pour la sécurité nationale américaine".

Le 10 mars 2022, le Sénat américain a également approuvé ce financement. C'est désormais au tour du Président Joe Biden d'adopter le projet de loi.

Un besoin vital pour Israël

Durant la Seconde guerre du Liban en 2006, Israël a reçu une pluie de missiles, roquettes et obus sur le Nord du pays et tout particulièrement, sur Haifa, troisième ville la plus peuplée d'Israël. L'Armée israélienne n'avait cependant aucune possibilité de contrer ses tirs, d'où le besoin de créer un système d'interception : le Dôme de Fer.