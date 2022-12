Un Atlantique 2 largue six commandos marine... qui appontent sur le porte-avions Charles de Gaulle !

Une vidéo

Les Forces armées françaises sont revenues sur cet exercice, baptisé Scorpion, et notamment grâce à une vidéo publiée le 30 novembre sur le compte Twitter de l'État-major des Armées.

Elle comporte 5 parties :

La mise en place de l'exercice, avec la planification de l'opération par les forces spéciales, la mise en place des navires en Méditerranée, l'embarquement des opérateurs dans l’Atlantique 2. Alors qu'un décompte est entendu, les opérateurs sautent depuis la trappe arrière de l'avion. Ces derniers sont lâchés bien en avant du porte-avions et grâce à leur voile, planent jusqu'au porte-avions. "L'appontage" des six opérateurs. Ces derniers, une fois passé à hauteur de l'ilot et effectué un virage à 180° par la gauche (babord), ont enfin pu mettre les pieds sur le pont d'envol. Après une remise en condition, les 6 opérateurs ont embarqué à bord d'un hélicoptère de transport moyen NH-90. Deux Rafale M ont également été catapulté. Dernière partie de la vidéo mais aussi de l'exercice : assaut héliporté sur la frégate grecque

Manœuvre exceptionnelle et une première pour le Charles de Gaulle

Cette opération est exceptionnelle pour deux raisons. Tout d'abord l'emport et le parachutage de six forces spéciales à l'aide d'un Atlantique 2. Cet appareil ne cesse d'acquérir de nouvelles capacités au fil du temps : au départ conçu pour la patrouille maritime, la chasse sous-marine et la lutte anti-surface, des améliorations et ajouts ont parmi d'ajouter la possibilité de larguer des bombes guidée laser GBU-12, faire de la guerre électronique et désormais une capacité de transport (légère) et de parachutage de forces spéciales.

Il y aussi l'aspect aéronaval : cette opération confirme que les forces spéciales françaises sont capables d'apponter sur un navire après un parachutage sous voile. Cela représente un énorme potentiel de projection car certaines opérations ont auparavant demandé un largage en mer, une récupération des opérateurs par les navires et ce, afin de pouvoir être redéployé sur l'objectif de la mission. Il y a donc un gain de temps, de moyens et un risque beaucoup plus faible pour les militaires. Enfin, c'est aussi une première pour le porte-avions : depuis son entrée en service, c'est la première fois que celui-ci voit apponter des chuteurs opérationnels de la Marine nationale.