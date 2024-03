Un appel à poursuivre l’exploration

La suite d’un colloque sur l’exploration

Du 10 au 12 mai 2023, l’Académie de l’air et de l’espace (AAE), soutenue par l’association AIDAA (Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica), l’association SGAC (Space Generation Advisory Council) et l’Ecole polytechnique de Turin (Politecnico di Torino), a organisé à Turin un colloque international sur l’exploration spatiale, axé sur les motivations, les missions et les technologies clés de l’exploration du système solaire.

La manifestation a réuni plus de 350 personnes de 15 pays, dont 75 intervenants.

Suite à ce colloque, l’AAE a publié au mois de janvier son dix-neuvième avis, intitulé « Exploration spatiale : maintenir l’élan ».

Sept thèmes

Le document reprend les sept thèmes du colloque, avec comme mot d’ordre de maintenir l’élan observé ces dernières années au niveau mondial dans l’exploration spatiale : l’analyse des motivations culturelles de l’exploration spatiale, l’encouragement des idées innovantes de la jeune génération, l’exploration lunaire et ses aspects environnementaux, l’utilisation de « machines volantes » sur certaines planètes et lunes, comment aller plus vite et plus loin, la recherche de l’eau et son utilisation potentielle, et enfin, la collaboration entre les moyens robotiques et les hommes.

D’après la présentation de l’avis, « avec de nouveaux acteurs dans le cercle spatial à travers le monde, une ère nouvelle pourrait s’ouvrir, et la coopération internationale demeure omniprésente. Il est essentiel, avant tout, d’améliorer les atouts de l’Europe et d’y consacrer les moyens nécessaires. »

A retrouver sur le site de l’AAE

Les versions numérique (gratuite) et livre (96 pages, 10 €), en français ou en anglais, sont disponibles sur le site de l’AAE : https://academieairespace.com/publications/les-avis/avis-n19-exploration-spatiale-maintenir-lelan/