UMEX 2024 : Présentation d'un drone de reconnaissance Biélorusse

La Biélorussie, sanctionnée par l'Union européenne et de nombreux pays de l'OTAN pour son soutien à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, évite généralement les salons commerciaux du pré-carré occidental. Cependant, l'entreprise biélorusse "Centre scientifique et de production de systèmes sans pilote multifonctionnels" , rattachée à l'Académie nationale des sciences de Biélorussie, a présenté au salon UMEX 2024 , à Abou Dabi aux Émirats arabes unis, son drone de reconnaissance Spotter-PB-3, développé en deux ans. Ce drone, tout en matériaux composites et en mousse, est intégré dans un sac à dos portable destiné aux Forces spéciales biélorusses (SSO). Pesant 5 kg, l'appareil est accompagné d'une station de contrôle au sol sous forme de tablette portable et d'une antenne, le tout ne dépassant pas 10 kg d'après le constructeur.

Un drone à voilure fixe polyvalent

Propulsé par un moteur électrique avec une hélice bidirectionnelle montée au milieu de l'aile haute, le Spotter-PB-3 présente une aile haute droite et un empennage "classique" composée d'une gouverne de profondeur horizontale et d'une dérive verticale. Le dispositif, lancé à la main et atterrissant sur le fuselage sans parachute, est doté d'un capteur optronique situé au centre de la partie inférieure du fuselage, muni d'une caméra simple ou infrarouge. Ce dispositif est déployé pendant le vol et rétracté dans le fuselage lors de l'atterrissage. Cependant, ce mode d'atterrissage limite la durée de vie du drone à 10 utilisations. La portée opérationnelle du Spotter-PB-3 est de 10 km, sa vitesse de vol atteint 65 km/h, son endurance est d'environ 90 minutes et son altitude de vol atteint 900 mètres. D'après les déclarations du constructeur présent au salon, ce drone aurait réussi tous les tests et la production de masse serait déjà en route pour les SSO.