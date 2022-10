Les offensives ukrainiennes se poursuivent et les avancées s'accélèrent, avec la prise de Lyman et des progrès dans la région de Kherson. La logistique russe, déja en difficultés, va encore plus être mise à mal par l'attaque sur le pont de Crimée. Globalement, l'Ukraine semble prendre l'avantage dans toujours plus de domaines.

Si la vidéo n'apparaît pas dans votre navigateur, elle est accessible en suivant ce lien : https://youtu.be/xcPcFXtkAw8