[UKRAINE / RUSSIE] Evolutions matérielles et perspectives pour l'équilibre militaire : le plan ukrainien pour gagner la guerre

La situation militaire est très contrastée en Ukraine : - la Russie progresse dans le Donbass, avec une avancée de 5km en un mois vers Severodonetsk, - l’Ukraine reprend du terrain autour de Kherson et Zaporidja, mais a cessé d'avancer autour de Kharkiv où la Russie reprend quelques offensives. Dans cette deuxième partie de la vidéo (mise en ligne 19/6), nous faisons le bilan des forces en présence et des perspectives matérielles et humaines, avec également deux focus sur les dimensions politiques et les crimes de guerre.

Si cette vidéo n'apparaît pas ici, vous pouvez y accéder en suivant ce lien : https://youtu.be/_I0srEaIcfQ?t=135