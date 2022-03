[UKRAINE / RUSSIE] Après un mois de guerre, l’Ukraine à l'offensive - analyse de la situation

L’invasion russe sur l’Ukraine a commencé il y a un mois, mais la Russie a plus progressé dans les 3 premiers jours de la guerre que dans les 3 semaines suivantes... Depuis 5 jours, on observe même la réussite de plusieurs contre-offensives ukrainiennes, et le rythme de pertes toujours insoutenable côté russe. Point de situation sur les différents fronts, avec analyse des tactiques employées, des armements utilisés et des objectifs militaires.

Si la vidéo n'apparaît pas dans votre navigateur, vous pouvez y accéder en suivant ce lien : https://youtu.be/VnxvRNbKMvA