Ukraine : résumé de la guerre des drones navals en moins de 4 minutes

SIAE 23 : Thales augmente la portée d'une roquette de 7 km à plus de 120 km

En combinant un drone porteur, un drone lance-roquette et une roquette FZ275 LGR, Thales proposait durant le SIAE 23 une solution pour projeter la roquette en question non plus à 7 kilomètres de distance mais bel et bien à plus de 120 kilomètres… tout en gardant une précision inférieure à 1 mètre. Le système intercom MACS et sa nouvelle version étaient aussi exposés. Ce système est présent à bord des E-3 Sentry français mais aussi américain et de l’OTAN.