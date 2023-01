Ukraine: les dégâts du missile russe Kh-22 dit "tueur de porte-avions"

Les missiles Kh-22

Le commandement de l'armée de l'air ukrainienne aurait déclaré le 15 janvier que les missiles Kh-22 utilisés par la Russie lors d'une récente attaque contre la ville ukrainienne de Dnipro le 14 janvier ne pouvaient pas être abattus par la défense aérienne du pays.

Le Kh-22 est un missile anti-navire dans l'arsenal russe qui a, au fil du temps, gagné le surnom de "tueur de porte-avions". Le porte-parole de l'Armée de l'air des Forces armées ukrainiennes, Yuriy Ihnat, a déclaré : "Ce missile avec une ogive de 950 kg, appelé "tueur de porte-avions", est conçu pour détruire les groupes de porte-avions en mer. Il peut être équipé d'un élément nucléaire".

Le Kh-22 Burya (Tempête) était un missile anti-navire soviétique capable de lancer une tête nucléaire. Il était considéré comme une arme à longue portée lors de son introduction. La mission principale du Kh-22 était d'utiliser sa charge utile pour anéantir les porte-avions et les groupes de combat de porte-avions américains. Plusieurs variantes du Kh-22 ont été créées peu de temps après son début. Certaines des variantes ont été conçues avec des cibles de surface à l'esprit. Il pouvait viser des barrages, des ponts et d'autres cibles stratégiques. Les missiles air-sol Kh-22 avec des têtes conventionnelles ont été régulièrement utilisés contre des cibles ukrainiennes en 2022 lors de l'invasion russe de l'Ukraine.

Le missile delta à aile à propulsion à carburant liquide qui alimente le missile est généralement tiré à partir d'un Tu-22M3 volant à une vitesse de Mach 1,5. Ensuite, le missile accélère à Mach 3 avant de descendre vers sa cible. Le missile tombe brusquement et atteint une vitesse maximale d'environ Mach 4 pendant sa phase terminale.

La variante la plus fréquemment déployée du missile Kh-22 est le Kh-22N. Les bombardiers Tupolev Tu-22M3 russes peuvent emporter jusqu'à trois de ces missiles à partir de distances de stand-off. Ces missiles se sont avérés très imprécis, surtout dans les zones densément peuplées. Les missiles Kh-22 frappent fréquemment des cibles civiles en manquant leurs objectifs de plusieurs centaines de mètres.

Plus tard, d'autres missiles ont été tirés depuis la mer d'Azov et l'oblast de Koursk en Russie. Vers 15h30 le 14 janvier, l'un des missiles Kh-22 lancés depuis l'oblast de Koursk a frappé un grand immeuble résidentiel de la ville de Dnipro. "Les Forces armées ukrainiennes n'ont pas de puissance de feu capable de détruire ce type de missile", a déclaré l'armée de l'air.

Le système de défense anti-missile Patriot PAC-3

Depuis le début du conflit, plus de 210 missiles de ce type ont été lancés sur le territoire ukrainien. Les systèmes de défense aérienne n'en ont abattu aucun. La localisation de lancement, la hauteur et la vitesse du missile ont tous été approximativement repérés par les radars ukrainiens, mais ils n'ont pas pu l'abattre. Le Kh-22 peut varier de sa cible prévue de plusieurs centaines de mètres mais a une portée maximale de 600 kilomètres. Les commandants de l'armée de l'air ukrainienne ont noté que "seuls les systèmes de missiles anti-aériens, qui pourraient être fournis à l'Ukraine par des partenaires occidentaux (nous parlons de systèmes tels que Patriot PAC-3 ou SAMP-T), sont capables d'intercepter ces cibles aériennes". Les États-Unis et l'Allemagne ont chacun annoncé un système de défense anti-missile Patriot PAC-3 pour l'Ukraine. Près de 100 soldats ukrainiens commenceront apparemment à s'entraîner sur des systèmes de défense anti-missile cette semaine à Fort Sill en Oklahoma. Les médias ukrainiens ont récemment rapporté qu'Italie avait finalement accepté d'envoyer le système de défense aérienne SAMP-T avancé pour renforcer la défense aérienne de Kiev. Ces systèmes de défense aérienne pourraient permettre à l'Ukraine d'intercepter et d'abattre ce missile avant qu'il ne touche sa cible...