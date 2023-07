UKRAINE: la contre-offensive aura-t-elle lieu en 2023 ? Entretien avec le Général Richoux

Les Ukrainiens lancent des drones maritimes et détruisent le pont routier de Crimée

Les Forces armées ukrainiennes ont réussi à projeter des drones maritimes sur l’un des piliers du pont routier de Crimée. Deux explosions ont été entendues et le pont routier est désormais coupé en deux dans les deux sens de la circulation. Plus de précisions sur les faits, les analyses des dégâts et les moyens utilisés dans cette vidéo.