[UKRAINE] L'Ukraine aurait passé la première ligne de défense russe - des Gripen avant les F-16 ?

Après des mois d'efforts, l'Ukraine aurait réussi à passer la première ligne de défense russe, la plus fortement défendue et minée. Le travail continue également pour garantir une montée en puissance ukrainienne dans les mois et les années à venir, avec notamment la discussion autour de Gripen.