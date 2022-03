Ukraine : L’Otan fait le pari de la guérilla (MàJ)

Missiles antichars

Le mois dernier, Washington à fait parvenir à Kiev plus de 300 missiles FGM-148 Javelin d’une portée de 1,5 km utilisés pour la première fois en Irak face aux chars T-72 russes, qui constituent actuellement le gros des forces blindées déployées en Ukraine. Le 18 février, l’Estonie a également livré un « nombre substantiel » de ces missiles et a annoncé il y a 48h une nouvelle livraison, mais sans en révéler les quantités. Mais c’est la Grande-Bretagne qui a effectué dans ce domaine le geste le plus spectaculaire avec la livraison en janvier de 2000 NLAW (Next Generation Light Anti-Tank Weapon) conçu par le suédois Saab-Bofors et produit par Thales UK. Si sa portée ne dépasse pas 800m, il est surtout destiné à être utilisé dans les espaces confinés soit contre des blindés, soit contre les autres véhicules militaires ou encore des centres de commandement. Ces armements utilisables par de simples fantassins, sont particulièrement bien adaptés aux combats en zone urbaine. Selon nos informations la France étudierait quant à elle la livraison du nouveau missile portatif Enforcer déjà livré à l’Allemagne, ainsi que le MMP (Missile Moyenne Portée), qui a succédé au Milan. Associé au micro-drone NX70 de Novadem, le MMP permet à un opérateur d’exploiter la portée de 5000 m du missile sans jamais dévoiler sa position. Mais le MMP peut également permettre d’envisager des opérations de guérilla navale puisqu’un poste de tir intégré sur les embarcations légères réalisées par Zodiac a été présenté lors du salon Euronaval 2018. A ces livraisons s’ajoutent également les 1400 roquettes antichars Panzerfaust 3 que Berlin et la Haye ont décidé de livrer samedi. Mais tout le monde attend la décision d’Ankara, par ailleurs très lié à Kiev sur les programmes d’armements, pour la fourniture de nouveaux drones armés Bayraktar TB-2, connus pour avoir détruit plusieurs véhicules anti-aériens russes Pantsir ou Repellent en Libye, Syrie et Arménie. Des drones qui seraient parvenus ces derniers jours à neutraliser au moins deux colonnes de véhicules russes à proximité du Dombass et de Kharkiv. Or selon une déclaration du ministre de la défense ukrainien Alexei Reznikov, de nouveaux TB2 seraient sur le point d'arriver en transitant probablement par la Pologne.

Manpads

Au cours de ces dernières années les missiles anti-aériens portatifs ou Manpads, ont constitué la principale menace pour les forces aériennes déployées sur les théâtres extérieurs. Le plus célèbre d’entre eux reste le missile Stinger américain médiatisé lors de l’invasion de l'Afghanistan par les troupes soviétiques, et modernisé depuis à plusieurs reprises. En 2018, l’ambassadeur d’Ukraine aux Etats-Unis, Valeriy Chaly, avait officiellement demandé l’acquisition de plusieurs milliers de ces missiles pour un montant de 750 M$. Kiev espérait alors constituer grâce à eux un arsenal hautement dissuasif face à Moscou. Mais cette demande est restée, du moins officiellement, lettre morte. La situation pourrait toutefois évoluer très rapidement, puisque ce week-end la Maison Blanche a demandé au Congrès de débloquer une aide de 6,4 G$, dont plus de la moitié porterait sur des équipements militaires. Si la Lettonie et la Lituanie ont déjà fait parvenir à Kiev quelques dizaines de Stinger ces dernières semaines, l’Allemagne et les Pays-Bas ont décidé d'en prélever prés de 700 sur leurs stocks pour les acheminer en urgence. La France étudierait également la possibilité de livrer ses missiles Mistral, et la Grande-Bretagne ses STARStreak. Si ce dernier réalisé par Thales n’a pas bénéficié des mêmes succès à l’export que le Mistral ou le Stinger, il présente toutefois l’avantage grâce à son guidage laser de résister aux contre-mesures infrarouge ou électromagnétique déployées sur la majeure partie des aéronefs russes, dont prés de 500 exemplaires sont actuellement impliqués sur le théâtre des opérations.

Forces Spéciales

Certes la supériorité des forces conventionnelles russes est écrasante, mais loin d’être négligeables ces armements pourraient s'avérer disruptifs sur l’issue du conflit. Si lors de la première guerre du Golfe en 1991 la coalition a déversé sur l’Irak une quantité de bombes aériennes plus de cinq fois équivalente à toutes celles-utilisées lors de la seconde guerre mondiale, plus de 80% des missiles Scud qui constituaient alors la principale menace ont en fait été détruit par des commandos d'élite, comme les SAS, munis de simples missiles Milan. Enfin rappelons également que la livraison des missiles Stinger au travers de l’opération Cyclone, a précipité la défaite des Russes en Afghanistan à partir de 1986 en impactant leurs capacités aériennes de contre guérilla (entre 1500 et 2000 unités livrées). Si comme les Afghans, les Ukrainiens disposent de volontaires aguerris, ils disposent surtout de forces spéciales entraînés depuis plusieurs années par les américains aux procédures occidentales, et comptent plus de 4000 "Spetsnaz" qui ont hérité de toute la culture de leurs homologues russes. Suite à l’annexion de la Crimée, la CIA a en 2015 initié un programme d’entraînement au travers de son « Ground Department » (1). Contrairement aux formations prodiguées par le SOCOM (Special Operations Command) américain ou ses homologues de l’Otan, la Centrale américaine a préparé le groupe Alfa du SBU à faire face à une invasion russe en recourant aux techniques de contre ingérence, à la neutralisation des HVT (High Valuable Targets), ou à l'édification de réseaux du type « Stay Behind », sans oublier la projection en janvier dernier de plusieurs experts cyber dédiés à la Lutte Informatique Offensive (LIO). Si la France reste elle plus discrète sur l’implication du COS et surtout du 13e RDP qui avait développé lors de la guerre froide une réelle expertise pour s’infiltrer derrière les lignes soviétiques, on notera néanmoins la facilité avec laquelle le GIGN est parvenu à rejoindre l’ambassade de France alors que toutes les routes étaient saturées par les flux de réfugiés, et l'espace aérien tenu par l’aviation russe. Le Canada a en revanche officiellement reconnu avoir déployé depuis 2014 plus de 200 instructeurs renouvelés tous les 6 mois, et surtout depuis janvier un contingent du Special Operations Regiment (2). Une unité composée de 3 compagnies dédiées aux « actions directes » et non à l'instruction... Enfin, depuis quelques semaines plus d’une centaine de SAS et de SBS britanniques ont également été déployés pour former les ukrainiens aux techniques avancées de sniping, d’embuscade, d'analyse de vulnérabilités et de sabotage (3). Ainsi, en plus du soutien apporté par les forces spéciales baltes, polonaises, ou encore géorgiennes (4), auxquelles se seraient ajoutés plusieurs instructeurs israéliens originaires d’Odessa et de Kiev, les ukrainiens semblent parés pour mener avec des moyens tactiques des opérations stratégiques, mais aussi pour déjouer celles de leurs adversaires. Un dispositif qui cherche non seulement à compliquer les objectifs militaires de Moscou pour s'emparer des centres de décision politique et militaire concentrés dans Kiev, mais surtout à précipiter les forces russes dans le piège de l'enlisement via une guerre non conventionnelle, aux moyens autrement plus conséquents que celle menée par les Talibans ou les djihadistes de la bande sahélo-saharienne. Toute la question consiste désormais à savoir comment Moscou contournera cet écueil, d’autant que son armée n'a plus les moyens de déployer les 700 000 hommes nécessaires au contrôle d’un territoire grand comme la France, et que le recours à la terreur semble exclu en raison des liens qui unissent de nombreuses familles russes et ukrainiennes.

(1)https://www.latimes.com/opinion/story/2022-02-25/ukraine-cia-insurgents-russia-invasion

(2)https://globalnews.ca/news/8517110/canada-special-forces-ukraine-russia/

(3)https://mil.in.ua/en/news/britain-sent-more-than-100-special-forces-operators-to-ukraine-mirror/

(4)https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/2/pdf/Special-Operations-Forces-georgia.pdf