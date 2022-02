[UKRAINE] Bilan du jour 3 : Kiev tient toujours, progression russe au sud, nombreuses pertes dans les deux camps

Invasion depuis la Crimée et front sud

Malgré de lourdes pertes, le front sud est celui qui progresse le plus rapidement. Après la chute de Melitopol à l'est en début de matinée du 26/2, des forces russes se seraient partagées en plusieurs fronts, progressant notamment de plus de 80km en direction de Marioupol, mais aussi vers le Nord jusqu'à Zaporijia ou les combats font rage en fin d'après-midi du 26.

A l'ouest, après des combats intenses et de lourdes pertes, la Russie a réussi à prendre la grande ville de Kerson, positionnée à l'embouchure du Dniepr, mais leur progression est ralentie par le sabotage de tous les ponts. Des ponts flottants ont donc probablement été positionnés pour traverser le fleuve, mais les chars lourds ne pourront probablement pas traverser, ce qui explique la présence de simples blindés et d'infanterie à pieds dans la ville de Mykolaïv. Sur les images ci-dessous (à gauche), on peut voir des civils ukrainiens attraper les soldats russes qui s'étaient cachés dans les égouts de la ville.

Après deux jours de bombardements et des combats d'infanterie continus, la grandes villes côtière de Marioupol semble avoir connu un débarquement en début de journée et d'intenses combats sont en cours. Un encerclement de la ville, par la jonction des forces provenant du Donbass et de Crimée, est probable dans les prochaines heures.