Turkish Airlines signe un contrat de location pour six Boeing 737-8 MAX

Turkish Airlines signe un accord de location avec CDB Aviation

Turkish Airlines a conclu un accord de location pour de nouveaux avions Boeing 737 MAX à fuselage étroit, seulement une semaine après le salon du Bourget qui a été marqué par de nombreuses commandes d'avions. Actuellement, la compagnie exploite déjà 28 appareils de la variante -8. Cet accord a été signé avec CDB Aviation, une société de leasing appartenant à la China Development Bank Financial Leasing Co. Ltd. CDB Aviation possède une flotte de près de 400 avions et les met en location auprès de 67 clients répartis dans 39 pays.

Les 6 nouveaux Boeing 737 MAX livrés entre 2024 et 2025

L'ajout de ces nouveaux Boeing 737 MAX permettra à Turkish Airlines d'améliorer ses opérations et d'offrir un meilleur service à ses clients. Les Boeing 737 MAX sont connus pour leur efficacité énergétique et leurs caractéristiques avancées. Les six appareils font déjà partie du carnet de commandes de CDB Aviation auprès de Boeing et seront livrés entre 2024 et 2025. Ils seront équipés des moteurs Leap-1B de CFM International et dans la configuration AnadoluJet.

Turkish Airlines possède 51 Airbus A321neo

Turkish Airlines a déjà conclu un contrat de location avec CDB Aviation pour trois avions, dont son tout premier Airbus A320neo. Depuis cette acquisition, la compagnie aérienne a ajouté 51 Airbus A321neo à sa flotte, et elle a également passé commande pour 47 autres appareils de ce modèle.