Turkish Aerospace Industries présente un nouveau drone au Bourget 2023

Le constructeur Turkish Aerospace Industries (TAI) est notamment connu pour ses hélicoptères T625 Gökbey (masse maximale au décollage de 6050 kg et 12 passagers), le T70 (4.082 kg de capacité d'emport externe) et son hélicoptère d'attaque T129 ATAK (pouvant être équipé, entre autres, de 8 missiles air-air STINGER ou 8 missiles anti-char UMTAS). Si TAI a aussi développé des drones à voilures fixes, il profite de l'édition 2023 du salon du Bourget pour dévoiler un nouvel drone qui n'est pas encore indiqué sur dans l'espace "nouveaux projets" du site internet du constructeur. Le drone est ainsi exposé sous forme de maquette dans l'espace du salon du Bourget réservé à TAI.

​​Ce que l'on sait du nouveau rotary wing cargo UAV de TAI

Long de 6,5 m et haut de 1,7 m, le drone cargo de Turkish Aerospace affiche une masse maximale au décollage de 275kg et une capacité d'emport de charge utile de 80 kg ; charge avec laquelle il possède une autonomie d'une heure de vol. Propulsé par un moteur à deux temps, le drone voit croître son autonomie jusqu'à une durée de trois heures avec une charge de 50 kg. Quant aux charges utiles qu'il peut emporter elles relèvent tant d'un coffre de transport résistant à l'eau et aux chocs, que de caméras infrarouges ou électro-optiques.

Le drone possède une capacité de réaliser des missions en autonomie complète qui s'accompagne d'une dispositif de contrôle au sol portable et léger. Sa portée oscille entre 80 km en configuration LOS (line-of-sight) et plus de 150 km pour des opérations au-delà du champs visuel (BLOS ou beyond-line-of-sight) ce qui signifie que le drone possèdera la possibilité de voler sans que le pilote ne maintienne une ligne de vue sur l'aéronef à tout moment. L'aéronef n'a cependant pas encore effectué son premier vol et aucune date n'est actuellement disponible à ce sujet, bien que l'on puisse imaginer que l'échéance arrivera à court terme.