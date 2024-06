Troisièmes Assises du New Space : J-8

Organisées pour la troisième année consécutive par un collectif regroupant 18 organisations représentatives du secteur spatial français émergeant, les Assises du New Space 2024 se tiendront les 25 et 26 juin prochain au CNIT Forest de La Défense, près de Paris.

Soit deux journées durant lesquelles sont attendus pas moins de 1 200 participants et quelque 70 startups de la spacetech française et européenne.

Plus de 100 personnalités doivent intervenir sur quatre cycles de conférences (au lieu de trois lors des éditions précédentes), dont un cycle en anglais, avec une attention particulière portée sur l'Europe et des analyses exclusives des cabinets de conseil partenaires.

Air & Cosmos est partenaire de l’événement, qui bénéficie notamment du soutien de l’Alliance NewSpace France, du Cnes, du Gifas, des cabinets Arthur D. Little, Novaspace (ex-Euroconsult) et PwC, et de l’accélérateur Starburst Aerospace.

Programme complet, renseignements et inscriptions sur https://lesassisesdunewspace.org/