Trois premiers vols pour Sikorsky en 2026
Trois premiers vols pour Sikorsky en 2026
© F. Lert
Antony Angrand
Frédéric Lert

publié le 27 mars 2026 à 12:00

727 mots

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Trois premiers vols pour Sikorsky en 2026

L’hélicoptériste de Strattford (Connecticut) prévoit de faire voler trois démonstrateurs en 2026, avec une particularité : ils seront tous seront sans pilote.

Trois premiers vols 

Trois premiers vols en un an, cela n'arrive pas tous les jours. C'est pourtant le défi dans lequel s'est lancé Sikorsky. Cela va concerner en premier le programme HEX. Lancé en mars 2023, il vise à évaluer les bénéfices d’une propulsion hybride sur un appareil

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27/03/2026 12:00
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Trois premiers vols 

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