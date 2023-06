Trois contrats historiques pour Sonaca

L'entreprise belge spécialisée en construction aéronautique et aérospatiale continuera de produire les bords d'attaque des A320 et A350. A cela s'ajoute un troisième et nouveau contrat concernant la production des volets de bords de fuite pour l'A321. Ces trois contrats cumulés sont historiques pour Sonaca.