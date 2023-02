Transport stratégique : l’Agence européenne de défense définit les futures capacités

FMTC et SATOC, le fret aérien de conception européenne pour 2035+

Le 27 janvier, l’Agence Européenne de Défense a officialisé son soutien aux deux projets du Future Medium-Size Tactical Cargo (FMTC) et du Strategic Air Transport for Outsized Cargo (SATOC). Ils représentent l'avenir d’un transport aérien tactique et stratégique pour les pays de l’Union Européenne et doivent entrer en opération à horizon 2035. Lancés au titre de la 4e vague de la PESCO, le FMTC et le SATOC sont les 9ème et 10ème projets PESCO à être soutenus par l’AED. Le premier sera coordonné par la France et réunira l’Allemagne, la Suède et l’Espagne alors que le second réunira la République-Tchèque, le Pays-Bas et la France coordonnés par l’Allemagne.

Selon l'AED, l'objectif du FMTC est « d'augmenter les capacités de mobilité aérienne des forces armées des États membres […] y compris sur des pistes étroites et courtes non préparées. ». Le SATOC quant à lui tend à devenir « une solution européenne pour le transport des marchandises hors gabarit et lourdes. ».