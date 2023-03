Transavia reçoit un nouveau Boeing 737-800

Le dernier Boeing 737 de Transavia France

Le 21 mars 2023, la société de leasing britannique Stratos a annoncé la livraison d'un Boeing 737-800 à Transavia France dans le cadre d'un contrat de location à long terme. Le 16 mars 2023, l'avion F-HUYV (MSN 37253) un Boeing 737 a été livré en volant de l'aéroport international Sabiha Gokcen d'Istanbul à l'aéroport de Nîmes Ales Camargue Cévennes sous le nom de code TO117/TVF117 et en volant à une altitude de 28 000 pieds. Le vol a duré 3 heures et 19 minutes. Le Boeing 737-800 attend encore de faire son premier vol commercial pour Transavia France.

L'avion en question

Ce Boeing 737 immatriculé F-HUYV a été construit début 2011, soit un peu plus de 12 ans, avant de rejoindre la flotte de TUI Airways UK en mars 2011 sous le nom de G-FDZU, alors connu sous le nom de Thomson Airways. L'avion est resté chez TUI Airways UK pendant les 12 dernières années jusqu'à ce mois-ci où il a été transféré à Transavia France.

Transavia : objectif de 71 avions pour la saison estivale 2023

En 2022, Transavia France possédait 61 Boeing 737-800 et avait pour objectif d'atteindre une flotte de 71 avions pour la saison estivale 2023, alors que la compagnie a commencé à faire la transition vers des monocouloirs remotorisés européens. Air France-KLM avait passé une commande ferme de 100 Airbus A320neo et A321neo pour renouveler les flottes de KLM et de Transavia Pays-Bas, et pour renouveler et augmenter la flotte de Transavia France, pour des liaisons moyen-courrier en Europe.