Transavia : La liaison Brest-Paris Orly va être supprimée

Le lundi 5 septembre, le groupe Air France KLM avait annoncé la suppression de ligne entre Brest et Paris-Orly (quatre vols hebdomadaires A/R) à partir du 30 octobre 2022. Pour palier cette suppression, la compagnie aérienne Transavia va renforcer la ligne Brest-Roissy d’un vol supplémentaire par jour. Pour justifier cette décision, la compagnie met en avant le manque de rentabilité de la ligne avec un taux de remplissage de ses vols inférieurs à 30%.

Prolongement de la liaison entre Brest et Paris-Orly pendant la saison hivernale

Le groupe Air France KLM avait été contraint de supprimer la ligne entre Brest et Paris-Orly à la suite de la pression des élus bretons. La compagnie a annoncé vouloir prolonger cette liaison pour une durée de 5 mois supplémentaires soit jusqu’en fin Mars 2022. Le groupe a indiqué dans un communiqué “avoir pris la décision de cesser à terme d’assurer la liaison Brest – Paris-Orly, opérée par Transavia“, mais a ajouté que “cette suspension n’interviendra toutefois pas au 30 octobre, afin d’encourager des solutions alternatives pour Brest et le Finistère“. La suspension des vols Transavia interviendra au plus tard fin mars 2023“, a précisé le groupe aérien français.