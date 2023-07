Tragédie en Colombie : un pilote de la Fuerza Aérea Colombiana décède suite à la collision de deux Tucanos

Les Russes ajoutent une cage anti-drone sur un char : la tourelle ne sait plus tourner

Avec la menace des drones, de nouvelles "cages" de protection apparaissent sur les blindés et chars russes en Ukraine. Une image démontre toutefois que cette solution n'est pas spécialement efficace : en soudant la cage directement sur le châssis, la tourelle du char ne peut plus tourner à 360° et est obligée de tirer vers l’avant uniquement.