Toutatis, l’autre drone suicide français

Alors que les programmes Colibri et Larinae sont en cours de développement, d’autres drones suicides sont aussi développés en France. C’est tout particulièrement le cas de Toutatis, le drone kamikaze de Thales, résistant au brouillage GNSS et équipé d’une charge bien plus grande que sur le programme Colibri.