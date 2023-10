Thales modernisera 13 ILS et DME de la Force aérienne royale néerlandaise

SLEP de la RNALF

Dans un communiqué de presse publié ce 16 octobre, Thales a confirmé que la Force aérienne royale néerlandaise (RNALF) avait signé un contrat en vue de moderniser 13 ILS et DME. La durée de vie de ces systèmes commençait à atteindre sa limite mais ce programme d'extension de la durée de vie des systèmes (SLEP) effectué par Thales permettra une extension jusqu'en 2033, et ce, tout en respectant les normes aéronautiques internationales et de l'OTAN. Ce contrat, dont le montant n'a pas été dévoilé, comprend aussi la fourniture de services de maintenance et de support par Thales pendant les 12 prochaines années. Thales détient une expérience assez large en ce qui concerne l'ILS et le DME, car ce sont près de 10.000 systèmes qui ont été installés dans 170 pays. L'US Air Force a même choisis en août 2015 d'acheter 40 Deployable Instrument Landing System (D-ILS) de Thales afin de pouvoir équiper des bases aériennes temporaires ou non équipées d'un ILS. De fait, l'US Air Force peut littéralement déployer des appareils sur de simples pistes au beau milieu du désert et grâce au D-ILS, assurer un atterrissage sécurisé pour les appareils déployés.

ILS et DME

Pour rappel, un système d'atterrissage aux instruments (ILS) permet à un avion d'atterrir (sur une piste d'atterrissage équipée de ce système) dans des conditions difficiles, avec une visibilité nulle,... Ce système comprend un localisateur, permettant à au pilote de savoir s'il est aligné sur la piste (axe horizontal), d'une antenne d'alignement de descente, permettant d'indiquer au pilote s'il se trouve dans le bon angle de descente par rapport à la piste (axe vertical) et enfin, trois marqueurs permettant au pilote de connaitre la distance qu'il lui reste à parcourir avant de toucher le sol. Enfin, un équipement de mesure de distance (DME) permet à un avion (équipé d'un receveur DME) de connaitre la distance qui le sépare de l'antenne DME (contrairement aux trois marqueurs, ne donnant la position qu'à trois endroits).

Kaïs Mnif, directeur des activités Navigation et surveillance non radar chez Thales, résume assez bien l'utilité de ces deux systèmes ;

"Les systèmes ILS et DME permettent un guidage précis des aéronefs en approche finale, malgré une faible visibilité ou un plafond bas. Ce sont donc des systèmes essentiels pour accomplir la mission dans les meilleures conditions de sécurité. En choisissant Thales, les forces aériennes néerlandaises optent pour les technologies ILS et DME les plus avancées aujourd’hui sur le marché pour équiper leurs bases aériennes et garantir la continuité de leurs capacités opérationnelles à tout moment et dans toutes les conditions météorologiques. C’est pour elles la garantie de pouvoir remplir leurs missions de défense nationale, en conformité avec les exigences de l’OTAN en matière de sécurité."