Thaicom signe un contrat avec Airbus pour un satellite de télécommunications flexible OneSat

Thaicom choisit Airbus pour un nouveau satellite haut débit pour Asie-Pacifique.

Le 11 septembre 2023 à Toulouse, la société Thaicom Public Company Limited, opérateur asiatique leader en matière de satellites et de technologie spatiale, a choisi Airbus pour son nouveau satellite à haut débit défini par logiciel de nouvelle génération. Airbus fournira un de ses derniers satellites conçus - un OneSat entièrement reconfigurable. Ce satellite Thaicom offrira une connectivité étendue en bande Ku sur la région Asie-Pacifique pour des millions d'utilisateurs. Thaicom a lancé et opéré huit satellites géostationnaires. Il s'agit du premier satellite flexible de Thaicom permettant une plus grande adaptabilité en termes de couverture, de fréquence et de capacité ce qui est crucial dans une telle region dynamique.