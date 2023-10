Tests réussies de l'A330 MRTT pour le ravitaillement automatique de chasseurs F-15

Airbus et RSAF ont réussi le test A3R avec l'A330 MRTT et F-15.

Airbus et la Republic of Singapore Air Force (RSAF) ont collaboré pour réussir la campagne de test de vol automatique de ravitaillement en vol (A3R) avec l'Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) et le chasseur F-15, en prévision de sa certification au premier semestre 2024. Pendant trois semaines d'août, une RSAF A330 MRTT a effectué plus de 500 contacts automatisés avec la flotte complète de l'armée de l'air de Singapour, notamment le F-15SG, une variante personnalisée de l'aéronef d'attaque au sol F-15E Strike Eagle construit aux Etats-Unis.