Swiss Air : panne moteur au décollage sur un Airbus A320

Panne moteur sur un Airbus A320

D'après The Aviation Herald, un incident de panne moteur a eu lieu lors du décollage de l'Airbus A320 de la compagnie aérienne Swiss Air le jeudi 16 mars 2023 depuis la piste 28 de l'aéroport de Zurich. L'équipage a décidé d'interrompre le décollage seulement 20 secondes après avoir commencé la course sur la piste, ralentissant l'avion à une vitesse inférieure à 20 nœuds avant de sortir de la piste et de retourner au terminal. L'incident n'a pas causé de blessures ni de dommages matériels. L'Airbus A320 assurait le vol SWISS 560, entre l'aéroport de Zurich à l'aéroport de Nice Côte d'Azur en France.

Les données de FlightRadar24.com indiquent que l'Airbus A320 âgé de 12 ans a effectué quatre vols dans la journée. Il a d'abord effectué un trajet entre Stockholm et Zurich sous le numéro de vol LX1254. Il a ensuite volé vers Dublin et revenu à Zurich sous les numéros LX400 et LX401 avant d'entamer son quatrième et dernier vol, le LX560, qui a été interrompu en raison d'une panne moteur au moment du décollage.

Les détails de l'incident

Les raisons de l'interruption du décollage n'ont pas été clarifiées par les services de suivi des vols, mais selon The Aviation Herald, l'un des moteurs CFM56 de l'avion aurait connu une panne. Suite à cet incident, l'avion est resté cloué au sol jusqu'au matin du samedi 18 mars 2023. Il a ensuite effectué quatre vols, dont deux trajets vers Zurich depuis Milan et Valence, comme l'a relevé Flightradar24.com.

Panne moteur de moins en moins fréquente

D'après SKYbrary, une base de données électronique sur la sécurité aérienne, les moteurs équipant les avions de nouvelle génération présentent aujourd'hui un taux de défaillance inférieur à 1 pour 100 000 heures de vol, tandis qu'en 1960, il était de 1 pour 2 500 heures de vol, soit une panne de moteur par an.