Surveillance maritime : l'US Navy perçoit le MQ-4C Triton au dernier standard

Le MQ-4C Triton, coordinateur maritime

Le drone MQ-4C Triton de Northrop Grumman est un appareil de surveillance maritime dérivé du RQ-4 Global Hawk. Il est capable de voler plus de 30 heures au niveau de vol 500 afin d'assurer une permanence sur les zones d'intérêt de l'US Navy. Avec une envergure de 40 mètres et une masse maximale de près de 15 tonnes, il possède un unique turboréacteur mais n'est pas armé, sa mission étant de porter une large panoplie de capteurs nécessitant une équipe de 4 personnes (au sol) pour son exploitation complète.

Conçu pour travailler en coordination avec les avions de patrouille maritime P-8 Poseidon et P-3C Orion et les navires, il peut servir de relai de communication et doit fusionner les données provenant des différents appareils présents sur une zone afin de construire une situation tactique partagée.

Son radar à balayage électronique actif (AESA) à 360° permet d'obtenir une image en 2 dimensions des échos et a une portée suffisante pour assurer une suivi de situation sur une surface maritime de 7 millions de km² par période de 24 heures de patrouille. Il est également équipé du même capteur électro-optique MTS-B que le MQ-9 Reaper, ainsi que d'un système de guerre électronique permettant de détecter les radars alentours et de les classifier (bateau de pêche, navire militaire, système de défense aérienne, avion...), une fonction disponible sur la dernière version du système l'IFC4.