SpinLaunch et Sumitomo forment un partenariat stratégique pour étendre la commercialisation mondiale de solutions spatiales durables et à faible coût

SpinLaunch et Sumitomo forment un partenariat pour des solutions spatiales durables et économiques.

SpinLaunch, une entreprise pionnière de l'espace permettant un accès rapide, durable et peu coûteux à l'espace, a formé un partenariat stratégique avec la Sumitomo Corporation du Japon, une grande entreprise d'investissement et de commerce mondial. Cette collaboration vise à étendre le marché mondial des services spatiaux abordables et durables. Sumitomo a également fait un investissement dans SpinLaunch.