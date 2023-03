SpiceJet : pale de moteur cassée sur un Boeing 737

Incident sur un vol SpiceJet

Le lundi 27 février 2023, un Boeing 737 de la compagnie aérienne SpiceJet a été contraint de retourner à son aéroport de départ, Kolkata, peu de temps après son décollage vers Bangkok. Selon un rapport du Times of India, le vol a été écourté en raison de la casse d'une pale du ventilateur du moteur, ce qui a obligé les pilotes à déclarer une situation d'urgence. Aucun passager n'a été blessé lors de cet incident.

Le déroulement du vol SG83

Selon FlightRadar24.com, le vol SG83 a décollé avec plus d'une heure de retard sur l'horaire prévu, à 01h09 tôt lundi 27 février. À la suite de cet incident, les pilotes ont rapidement contacté le contrôle du trafic aérien pour les alerter. Un responsable de l'aéroport a été cité comme ayant déclaré: "Au cours de l'inspection au sol, on a constaté que les pales de la soufflante du moteur n°2 étaient endommagées. L'avion a été déclaré avion au sol (AOG)".

Le Boeing 737 a atterit en toute sécurité

Tous les services d'urgence de l'aéroport, y compris les camions de pompiers et les ambulances, étaient prêts à intervenir en cas de besoin. Heureusement, leur intervention n'a pas été requise car les pilotes ont réussi à atterrir en toute sécurité et les passagers ont pu débarquer sans problème. SpiceJet a organisé un autre vol pour les 178 passagers qui étaient à bord, et ce deuxième avion a décollé lundi matin à 07h10, soit environ 6 heures après l'heure de départ initiale.