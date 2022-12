Souveraineté et industrie de défense : comment conserver notre autonomie stratégique ?

L'industrie de défense française est en danger, un nombre croissant d'équipements n'étant plus conçus et produits localement. Nos concurrents ont une vraie stratégie de conquête, et mettent même leurs agences de renseignement au service de leurs exportations. Avec Messieurs Christian Harbulot, directeur de l'École de Guerre Économique, et Nicolas Ravailhe, spécialiste du lobbying et des questions des stratégies européennes, nous faisons un état des lieux et traçons quelques pistes pour reprendre l'initiative.

Si la vidéo n'apparaît pas ici, vous pouvez suivre ce lien : https://youtu.be/EdmKJpR_dsU