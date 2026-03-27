SOLiS : un système pour les transferts massifs et sécurisés depuis l’orbite GEO
SOLiS : un système pour les transferts massifs et sécurisés depuis l’orbite GEO
© Thales Alenia Space
Pierre-François Mouriaux
Rémy Decourt

publié le 27 mars 2026 à 07:00

700 mots

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SOLiS : un système pour les transferts massifs et sécurisés depuis l’orbite GEO

Dans un contexte où la souveraineté stratégique se trouve au cœur des préoccupations, un partenariat ambitieux a été établi le 26 février entre la France, Chypre et la Grèce pour développer un système de communications laser avancé pour le futur satellite Hellas Sat 5 de l’opérateur grec Hellas Sat.

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Développé dans le cadre du volet spatial du programme France 2030, le système SOLiS (Service Optique de Liaisons Spatiales Sécurisées) a pour but de démontrer et fournir des services de transfert de données ultra performants et à très haut débit depuis l’orbite géostationnaire, afin

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Rémy Decourt
27/03/2026 07:00
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Dans un contexte où la souveraineté stratégique se trouve au cœur des préoccupations, un partenariat ambitieux a été établi le 26 février entre la France, Chypre et la Grèce pour développer un système de communications laser avancé pour le futur satellite Hellas Sat 5 de l’opérateur grec Hellas Sat.

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SOLiS : un système pour les transferts massifs et sécurisés depuis l’orbite GEO

Objectif et organisation

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