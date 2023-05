Site secret de Korla: des lasers chinois contre les satellites espions américains

Chine : un rayon laser anti-satellites vise les satellites espions États-Unis depuis son site secret de Korla

Dans le Xinjiang occidental, le mystérieux complexe de Korla, en Chine, fait l'objet de spéculations intensives. Les nouvelles images satellites révèlent que la Chine pourrait construire des lasers terrestres anti-satellites, des armes conçues pour protéger ses précieux satellites militaires des regards indiscrets des satellites espions étrangers. Les images de BlackSky, une société de renseignements géospatiaux, montrent deux lasers orientables logés dans des hangars aux toits rétractables qui s'ouvrent autour de midi solaire, lorsque les satellites d'imagerie étrangers sont les plus actifs.

Course à la suprématie laser : la Chine augmente sa capacité anti-satellites

Le rapport révèle que le site de Korla, construit en 2003 et géré par l'unité 63655 de l'Armée populaire de libération - Force de soutien stratégique (PLA-SSF), abrite des lasers anti-satellites massifs proches de la taille des armes montées sur des navires. Eli Hayes, dans un article pour Arms Control Wonk, soulève la possibilité que le programme de lasers anti-satellites de la Chine puisse déjà avoir deux décennies, une affirmation soutenue par des images satellites du site de Bohu dans le Xinjiang, qui a peut-être été construit en 2002 et est devenu opérationnel en 2004.

La nouvelle arme des superpuissances : des lasers terrestres capables de détruire les satellites

Selon un article de 2020 publié dans le Journal of Physics: Conference Series, un laser terrestre peut cibler avec précision des points spécifiques sur les satellites en orbite terrestre basse pour les désactiver ou les détruire par des dommages thermiques. Les superpuissances spatiales comme la Chine, la Russie et les États-Unis ont largement testé les lasers anti-satellites et possèdent désormais des capacités opérationnelles préliminaires. Cependant, la difficulté d'attribuer une attaque au laser sur un satellite en orbite à plusieurs kilomètres au-dessus de la Terre à des milliers de kilomètres par seconde ajoute une complexité supplémentaire à la situation.

Une mise en garde cependant contre le fait que les interférences avec les satellites, en particulier ceux destinés à la défense antimissile, pourraient être interprétées comme le prélude d'une attaque nucléaire, entraînant une escalade involontaire.