Singapore Airlines : rencontre avec Patrick Biggerstaff

Une visibilité qui se dégage malgré le variant Omicron

Nous sommes au milieu du deuxième exercice qui suit la survenance de la pandémie de Covid 19. La situation de SIA s’est améliorée au cours de ces derniers mois même si nous sommes encore loin d’avoir retrouvé les niveaux d’activité de 2019. La prudence reste cependant de mise. Comme nous l’avons constaté ces dernières semaines avec l’émergence du variant Omicron, la reprise reste fragile. La zone Asie-Pacifique a été la région du monde la plus impactée par les restrictions sanitaires et les fermetures de frontières. Si en septembre dernier, le niveau global du trafic international était encore à moins 70% par rapport à la période d’avant crise, l’Asie-Pacifique affichait un recul de 93%. Ces derniers mois, l’ouverture de corridors sanitaires sous la forme de vols VTL (Vaccinated Travel Lane) conduisant à la suppression de la période de quarantaine obligatoire à Singapour a été un signal très positif pour les voyageurs et les entreprises. Malheureusement, le variant Omicron impose maintenant une batterie d'autotests à réaliser par le voyageur durant son séjour et cela peut restreindre l'enthousiasme des voyageurs. Quoiqu'il en soit, ces mesures ont eu un impact positif immédiat sur les niveaux de réservation de nos vols. Nous avons pratiquement retrouvé un cash-flow positif sur nos opérations, même si le groupe SIA a encore affiché une perte nette importante sur les 6 premiers mois de l’exercice (- 837 millions de dollars d’avril à septembre 2021). Sur ce mois, nous prévoyons d’opérer 43% de nos capacités d’avant crise et de desservir 53% de nos destinations. Aujourd’hui, 79% de notre flotte est en activité (soit 135 avions de Singapore Airlines et Scoot), 92 % de nos pilotes et 86% de nos personnels navigants commerciaux. Le groupe SIA est donc en capacité de rebondir pour saisir toutes les opportunités qui se présenteront sur le marché.

Une flotte en constant renouvellement

SIA et sa compagnie à bas couts long-courrier Scoot opèrent à ce jour l’une des flottes les plus modernes au monde. Les 121 appareils de SIA ont un âge moyen de 5.5 années. Les biréacteurs de nouvelle génération (A350 et B787) moins gourmand en kérosène, représentent près de 60% de notre flotte à l’heure actuelle. SIA est d’ailleurs à ce jour le premier opérateur mondial d’Airbus A350, avec 56 avions en service. 11 appareils restant encore à livrer. Contrairement à d’autres compagnies, SIA n’a pas tiré un trait sur l’A380. Nous allons continuer à faire voler le super-jumbo pendant encore de nombreuses années. Nous achevons la rénovation des cabines de l’intégralité de notre flotte A380 qui proposera un produit homogène avec nos produits les plus récents lancés fin 2017. Nous aurons besoin de ses capacités inégalées pour faire face à la reprise du trafic, notamment sur les aéroports congestionnés et il reste un appareil très apprécié des passagers. Nous venons de remettre en service 3 de nos 12 A380 sur Londres et sur Sydney. D’autres destinations suivront au fur et à mesure de la réouverture des frontières. Nous proposons à bord de nos A380 notre cabine quadri-classes la plus récente, avec notamment des suites d’exception. Côté avion monocouloirs, SIA vient de lancer une toute nouvelle cabine bi-classe destinée à ses Boeing 737-8, avec notamment un siège-lit de dernière génération en classe Affaires. Les premiers vols ont été opérés entre Singapour et Phuket. Vers le milieu de la décennie, SIA prendra livraison de ses premiers B777-9, le nouveau gros porteur biréacteur de Boeing, dont nous avons commandé 31 exemplaires. Une toute nouvelle cabine équipera ces avions.

Vers des alliances, fusions et acquisitions ?

SIA a toujours eu une politique de partenariats active afin de générer de la croissance additionnelle et améliorer l’offre de service proposée à ses passagers. Au sein de Star Alliance, nous avons des coopérations de longue date avec Lufthansa et ANA. Dernièrement, nous venons de signer un accord de coopération commerciale avec United. En Asie du sud-est, nous avons également un partenariat en fort développement avec Malaysia Airlines avec laquelle nous venons d’annoncer une extension des vols en partage de codes sur un certain nombre de destinations en Asie et en Europe. De même avec Garuda Indonesia, compagnie avec laquelle nous allons étendre notre coopération. Dans le Pacifique sud, nos coopérations avec Virgin Australia et Air New Zealand ont vocation à reprendre dès que l’Australie et la Nouvelle Zélande rouvriront leurs frontières aux touristes. Au-delà des alliances commerciales, SIA a aussi noué des alliances capitalistiques. En Inde, SIA est associée au groupe Tata et détient une participation minoritaire dans la compagnie full service Vistara. Cette jeune compagnie vient de lancer ses premiers vols entre Dehli et Paris le 8 novembre dernier, désormais desservi deux fois par semaine en B787 Dreamliner.

L'Europe, un objectif majeur pour le groupe SIA

Traditionnellement, l’Europe est l’une des principales régions contributrices du réseau de SIA avec plus de 20% du revenu du groupe généré sur une année normale. SIA dessert en Europe un total de 13 destinations dans 10 pays. Historiquement, Singapore Airlines y opère des routes à forte densité, comme Londres - Singapour, avec 3 fréquences quotidiennes. Dans le sens Asie -Europe, le vieux continent reste l’une des principales destinations touristiques des clientèles asiatiques. Dans ce contexte, Scoot dessert maintenant également l’Europe, avec au départ de Singapour, des vols vers Athènes, Berlin et très prochainement, Londres - Gatwick.